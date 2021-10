Leichtverletzter 90-Jähriger : Zwei Autos kollidieren beim Abbiegen von der B76 zur K57 in Höhe Koselfeld

Leicht verletzt wurde am Dienstag ein 90-jähriger Fahrer bei einem Verkehrsunfall auf der B76 Kreuzung K57. Beim Abbiegevorgang kollidierte sein Fahrzeug mit einem entgegenkommenden Fahrzeuge aus Richtung Fleckeby.

Kosel | Zu einem Unfall mit einem Leichtverletzten kam es am Dienstag gegen 13.10 Uhr auf der Kreuzung B76 in Höhe Koselfeld zur K57 nach Windeby. Die Polizei vermutet nach ersten Erkenntnissen vor Ort einen Abbiegeunfall. Dabei wollte ein 90-jähriger Fahrer auf der B76 aus Richtung Eckernförde kommend links in die K57 abbiegen. Zusammenstoß beim Abbiegevorgan...

