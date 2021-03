Wartung an der Klappbrücke : Dienstag und Mittwoch sind Verkehrsstörungen möglich

An der Schleibrücke bei Kappeln im Verlauf der B203 wird gearbeitet. Störungen des Verkehrs sind möglich.

Winnemark | An der Kappelner Schleibrücke in Fortsetzung der B203 aus Karby kommend, findet von Dienstag, 30. März, bis Mittwoch, 31. März, die jährliche Brückenwartung statt. Verkehr wird auf die jeweils andere Klappenseite verschwenkt Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) teilt dazu mit, dass dann Wartungen am Stahlbau und a...

