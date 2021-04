Modellregion Schlei : Verkehrskontrolle beweist: Urlauber und Vermieter beachten Corona-Regeln

Polizei, Gesundheits- und Ordnungsamt und OFS kontrollieren Einhaltung der Regeln bei 100 Urlauberautos bei Holzdorf.

Holzdorf | Fast 100 Fahrzeuge wurden am Donnerstag bei einer gemeinsamen Verkehrskontrolle von Polizei, Kreisgesundheitsamt Rendsburg, Ordnungsamt Schlei-Ostsee und Ostseefjord Schlei (OFS) GmbH an der B203 bei Holzdorf kontrolliert. Das Ziel, überprüfen, ob sich die Gäste und Vermieter in der touristischen Modellregion Schlei an die strengen Hygieneauflagen hal...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.