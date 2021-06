Eckernförde : Sonne lockt Leute an den Strand statt auf die Sprottentage

Die Touristik hat für das Bühnenprogramm der Sprottentage extra ein Areal vor dem Apartmenthaus an der Hafenspitze abgesperrt. Dort war am Freitagnachmittag aber nicht viel los. Die Leute wollten lieber an den Strand.

Eckernförde | Es war ein verhaltener Start der „Sprottentage light“: Die Touristik hatte sich ein Familienprogramm im Stundentakt ausgedacht, das am Freitagnachmittag in einem abgezäunten Bereich an der Hafenspitze stattfand. Doch das schöne Wetter lockte die Besucher statt an den Hafen an den Strand. Weiterlesen: Sören Schröder singt mit 440 Leuten an der Hafen...

