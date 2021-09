Verein SIEZ in Rieseby : Tag der offenen Tür: Verein stellt Forschungsfloß für die Schlei vor

Die Mitglieder des Vereins Schleiinformations- und Erlebniszentrum (SIEZ) bauen zurzeit ein Floß, mit Hilfe dessen regelmäßig Wasserproben entnommen werden sollen. Sie sollen Aufschlüsse zur Faulschlammentsorgung geben.

Rieseby | Es ist 64 Quadratmeter groß, hat eine Traglast von fünf Tonnen und soll helfen, der Nährstoffproblematik in der Schlei auf den Grund zu gehen: ein Forschungsfloß. Seit mehreren Monaten bauen Mitglieder des Vereins Schleiinformations- und Erlebniszentrum (SIEZ) an dem Floß, mit Hilfe dessen über mehrere Jahre kontinuierlich Wassermessungen in der Schle...

