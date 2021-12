Eckernförde : Tingatinga-Bilder aus Tansania in St. Nicolai ausgestellt

In der St.-Nicolai-Kirche sind Tingatinga-Bilder ausgestellt, die auch gekauft werden können. Der Erlös kommt dem Schulprojekt des Vereins „die-schule-in-afrika“ und damit der Bildung von Schülern in Tansania zugute.

Eckernförde | Der Eckernförder Verein „die-schule-in-afrika“ engagiert sich seit 2011 in Tansania für Schulen und Schüler. Das hauptsächliche Aktionsgebiet liegt in der Dörfergemeinschaft Usangi, in den Pare-Bergen, nahe der Stadt Moshi und dem Kilimandscharo. Der Verein verbessert durch den Kauf von Lehrbüchern und Schulmaterialien den Unterricht an verschiedenen ...

