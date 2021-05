Fleckeby : Ist das eine Chance für lokale Künstler? Kunst im Vorgarten

In acht Vorgärten stellen noch bis zum 21. Juni Heike Hoffmann, Jörn Brede, Wilfried Hewel, Patrick Schloßer und Stefan Franke Arbeiten aus. Der Verein KulturFleck hatte die Aktion im ersten Coronajahr 2020 begründet.

Fleckeby | Es ist wieder soweit. In Fleckeby stehen Kunstwerke aus Stein, Stahl, Holz und Glas in den Vorgärten im Fahrensberg, dem Schustergang, der Hauptstraße und dem Klippenberg. Seit Sonnabend und noch bis zum 20. Juni können Bürger und Besucher diese bewundern und sogar kaufen. Kunst im Vorgarten-Aktion in Fleckeby ist coronaconform Entstanden ist di...

