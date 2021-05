Fleckeby : Ab jetzt gibt es Kunst und Kultur im ehemaligen Metzger-Haus Valentiner

Mit Monotypien von Annemarie Utecht wurde die erste Ausstellung im neuen Haus der Kultur in Fleckeby eröffnet. Der Verein KulturFleck und Dr. Rolf Wenzel haben das ehemalige Metzgerhaus umgebaut und neu gestaltet.

Fleckeby | Es ist vollbracht. Am Pfingstsonnabend wurde das Valentiner – Haus in Fleckeby eröffnet. Es ist zwar noch nicht alles komplett fertig und auch die Außenanlagen werden sich noch verändern, aber das ehemalige Haus der Metzgerfamilie Valentiner ist nun soweit fertiggestellt, dass in ihm Ausstellungen stattfinden und Kultur ein neues Zuhause gefunden hat....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.