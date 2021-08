Bundespräsident ehrt Holtseer : Verdienstmedaille des Bundes für Hartmut Trimpler

Für sein über 40-jähriges Engagement für das Gemeinwohl bekommt der Holtseer von Ministerpräsident Daniel Günther die Ehrung des Bundespräsidenten in Kiel ausgehändigt

Holtsee | Als besondere Würdigung der Verdienste um das Gemeinwohl wurde der Holtseer Hartmut Trimpler mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. In einer Feierstunde in Kiel übergab Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther die Auszeichnung des Bundespräsidenten an den Holtseer. Lesen Sie weiter: N...

