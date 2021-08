Vandalismus VfR Eckernförde : Unbekannte brechen im Vereinscontainer ein und beschädigen die Auswechselbänke

Der Schock war groß am Freitag: Der Trainingsbetrieb für die Jugendmannschaften sollte beginnen, als Trainer und Spielerkinder Sachschäden an den Auswechselbänken und einen Einbruch im Vereinscontainer entdeckten.

Eckernförde | Nach der Schule nach Hause fahren oder gehen, Mittag essen, sich dann fürs Fußballtraining umziehen und sich auf den Weg zum Sportplatz am Wulfsteert machen – für viele Fußballkinder des VfR Eckernförde läutet das Freitagstraining das Wochenende ein. Der Freitagnachmittag gehört dem Fußballtraining der Jugend So auch am Freitag, 27. August. Doch...

