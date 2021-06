Reisemobil-Sicherheitstechnik : Unternehmen Thitronik aus Eckernförde wächst trotz Corona

Das Unternehmen stellt im Gewerbegebiet Grasholz Sicherheitstechnik für Reisemobile her und wuchs trotz Corona-Krise innerhalb von zwei Jahren auf das Doppelte an Mitarbeitern an. Auch ein Neubau ist schon wieder geplant.

Eckernförde | Es ist ein junges Unternehmen mit 30 Angestellten, hat gerade viel investiert, groß im neuen Gewerbegebiet Grasholz in Eckernförde gebaut – und dann kommt Corona. „Ich dachte, das darf doch nicht wahr sein“, sagt Mark Thietje. Der Geschäftsführer befürchtete Schlimmes. Lesen Sie auch: Kai Sobotta – wie ein Mann die Corona-Krise als Chance nutzt ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.