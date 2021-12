Impfen im Wohnmobil : Impf-Mobil von Olaf Petzoldt kommt am Sonntag wieder nach Eckernförde

Der Dörphofer Hausarzt sieht weiterhin Bedarf für mobiles Impfen, um den Menschen die Scheu vor der Spritze zu nehmen. Die niedrige Hemmschwelle gibt manchen Impfzögerern den entscheidenden Schubs.

Eckernförde | Wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, dann muss der Prophet eben zum Berg kommen: Arzt Olaf Petzoldt aus Dörphof ist mit seinem Impf-Mobil auch in Eckernförde unterwegs und impft die Menschen in dem umfunktionierten Reisebus. Am Sonntag kommt er um 10 Uhr auf das Gelände des Segelclubs Eckernförde - und danach vielleicht noch auf den Weihnachtsmark...

