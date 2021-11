Unfall auf der B76 : 75-Jähriger wird schwerverletzt bei Unfall in Höhe Neudorf-Bornstein

Am Donnerstagnachmittag kommt es auf der B76 fast zum Frontalzusammenstoß. Ein Fiat zieht auf die Gegenfahrbahn, ein entgegenkommender Fahrer weicht aus. Der Fiat-Fahrer fährt in den Graben und verletzt sich schwer.

Neudorf-Bornstein | Beim Versuch, einen Frontalzusammenstoß auf der B76 in Höhe Neudorf-Bornstein zu vermeiden, kam es am Donnerstag, 18. November, dennoch zu einer Berührung der Fahrzeuge und einem Unfall. Gegen 16.27 Uhr fuhr ein Fiat-Kastenwagen in Richtung Kiel, als er nach links in den Gegenverkehr fuhr. Der ihm entgegenkommende PKW wich nach rechts über den Grünstr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.