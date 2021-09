Eckernförde: Unfall auf B76 : Rollerfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw schwerverletzt ins Krankenhaus

Mittwochmorgen um 7.50 Uhr kam es zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Roller auf der Kreuzung Schulweg und B76. Die Polizei regelt den Verkehr während der Erstversorgung und der Unfallaufnahme.

Eckernförde | Schwerverletzt wurde am Mittwochmorgen um 7.50 Uhr ein Rollerfahrer bei einem Unfall auf der B76, Kreuzung Schulweg in Eckernförde. Nach ersten Auskünften der Polizei waren ein Opel Corsa und der Rollerfahrer am Unfall beteiligt. Details zum Hergang liegen noch nicht vor. Der Rollerfahrer wurde in die Imland-Klinik Eckernförde gebracht. Polizei spe...

