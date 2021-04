Mehrfachunfall auf der B76 : Unfall mit sechs Fahrzeugen: Schwangere Frau schwer verletzt und mehrere Leichtverletzte

Ein Pkw-Fahrer hielt gegen 13.35 Uhr an um einem gestürzten Rollerfahrer auf dem Radweg zu helfen. B76 war vollgesperrt.

Gammelby | Sechs Pkw mit sieben Personen waren am Freitagmittag in einen Verkehrsunfall auf der B76 zwischen dem Birkensee Weg und dem Schnaaper Weg beteiligt. Jens Oltmann, Einsatzleiter der Polizei Eckernförde, sprach von einer Verkettung mehrerer Auffahrunfälle. Gegen 13.35 Uhr hatte ein Pkw-Fahrer auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung Fleckeby angehalten, weil er...

