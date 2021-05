Unfall kurz vor Eckernförde : LKW mit Beton beladen kippt bei Marienthal in den Graben – Bergung nur mit Spezialgerät

Montagnachmittag kippte ein Betonmischer hinter einer Verkehrsinsel in den Straßengraben. Der Fahrer blieb unverletzt.

Goosefeld | Um 14.58 Uhr erhielt die Feuerwehr in Goosefeld die erste Meldung. Ein LKW sei am Ortsausgang Eckernfördes in Marienthal, genau auf Höhe der Biogasanlage, von der Straße abgekommen und in den Graben gekippt. Sofort machten sich zwei Fahrzeuge der Wehr aus Goosefeld auf den Weg. Feuerwehr aus Eckernförde rückte ebenfalls an Sie erhielten zudem Unterstüt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.