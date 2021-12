Unfall in Gettorf : Zerstörerische Fahrt über den Grünstreifen - Polizei sucht Zeugen

Ein unbekannter Fahrer kam am Montagmorgen von der L44, Straße Hasselrott, in Gettorf auf den Grünsteifen und beschädigte diesen sowie einen Leitpfosten und ein Ortsschild. Polizei sucht Zeugen für die Unfallflucht.

