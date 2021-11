Baumfrevel in Eckernförde : Unbekannte schneiden Baumkronen ab – Stadt will härter vorgehen

Immer wieder werden Bäume und Sträucher an den Promenaden verstümmelt. Die Vermutung liegt nahe, dass Anwohner eine bessere Sicht auf die Bucht haben möchten, beweisen kann man diese Anschuldigung nicht.

Eckernförde | Es kommt immer wieder vor, auch in Eckernförde: An Uferpromenaden werden Bäume und Sträucher von Unbekannten gekappt oder so geschädigt, dass sie eingehen. Vermutet wird, dass Anwohner einen freien Blick aufs Wasser haben möchten, nachweisen kann man diesen Verdacht nicht. Jüngst hat es in Eckernförde erneut drei solcher Fälle gegeben. Die Stadt will ...

