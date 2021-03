Sondersitzung Umweltausschuss : Neuer Skatepark im Schulweg soll sich optimal in Naturlandschaft am Windebyer Noor einfügen

Die Ratsversammlung beschließt am 25. März, wie der Skatepark aussehen soll, der in die Natur eingebettet werden soll.

Eckernförde | Die Ideen zur Gestaltung des neuen Skateparks am Ufer der Norderhake des Windebyer Noores im Schulweg sind notiert und in drei Gestaltungsvarianten mit unterschiedlichen Kostenansätzen eingeflossen. Die werden allesamt noch im März in den zuständigen städtischen Ausschüssen beraten – am 9. März im Finanzausschuss und am 15. März im Ausschuss für Jugen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.