Eckernförde : Tourismuskirche bietet wieder inklusiven Theaterworkshop an

Diesmal studieren die Teilnehmer das Stück „Der kleine Prinz“ ein und führen es auf.

Eckernförde | Die Tourismuskirche Eckernförde lädt auch in diesen Sommerferien wieder zu einem inklusiven Theaterworkshop ein. Gespielt werden Szenen in Anlehnung an die Geschichte „Der Kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry: Zwei Kinder finden im Keller der Großeltern eine alte Kiste mit einem Tagebuch. Es ist das Buch des kleinen Prinzen und erzählt die Gesch...

