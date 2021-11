Imland-Kliniken : Andacht und Beisetzung von still geborenen Kindern in Rendsburg

Tot geborene Kinder der Imland-Kliniken werden in der Kapelle des Neuwerker Friedhofes in Rendsburg beigesetzt. Für die Eltern, Angehörigen und Freunde gibt es eine Andachtsfeier.

Eckernförde | Eine Andacht mit Beisetzung von „still geborenen“ Kindern der Imland-Kliniken Rendsburg und Eckernförde findet am Mittwoch, 24. November, um 10 Uhr in der Kapelle des Neuwerker Friedhofes in der Friedhofsallee in Rendsburg statt. Für Eltern, Angehörige und Freunde von Kindern, die in den letzten drei Monaten tot geboren wurden, findet eine Andachtsfei...

