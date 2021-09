Unfall auf L265 bei Ascheffel : Auto nach Frontalzusammenstoß auf Leitplanke katapultiert – Beifahrerin stirbt

Die Fahrer waren mit ihren Wagen in einer Kurve kollidiert. Die Feuerwehr musste die eingeklemmten Insassen befreien – für eine Frau kam allerdings jede Hilfe zu spät.

Ascheffel | Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L265 zwischen Owschlag und Eckernförde ist am Sonntagabend die Beifahrerin eines Kleinwagens so schwer verletzt worden, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt. Der Unfall hatte sich gegen 20.40 Uhr bei Ascheffel in Höhe Holzkoppel auf der Landesstraße ereign...

