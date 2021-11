Interview mit Susanne Blunck : Frauen in der Feuerwehr - Siesebyerin hat es vor 30 Jahren vorgemacht

Heute ist die 60-Jährige Löschmeisterin in der Freiwilligen Feuerwehr Sieseby. Vor 30 Jahren wollte sie anpacken und helfen. Über ihre Erfahrungen als erste Frau unter vielen Feuerwehrmännern spricht sie im EZ-Interview.

Thumby | Zum 1. Januar 1991 wurde Susanne Blunck, geborene Sperling, Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Sieseby. Damit war sie vor über 30 Jahren die erste Frau, die in Schwansen in einer Feuerwehr aufgenommen wurde. Wie die heute 60-Jährige zur Feuerwehr kam, was sie erlebte und was sie sich für die Zukunft wünscht, darüber spricht sie im Interview mit Schwa...

