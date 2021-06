Amt Dänischer Wohld : Der neue Bauamtsleiter ist ein echter Gettorf Jung'

Seit Sommer 2020 war die Stelle vakant, jetzt hat der Amtsausschuss des Amtes Dänischer Wohld in Gettorf mit Thorsten Bluhm einen geeigneten Kandidaten für die Leitung des Bauamtes gefunden.

Gettorf | Thorsten Bluhm wird neuer Bauamtsleiter der Amtsverwaltung Dänischer Wohld in Gettorf. Der Amtsausschuss entschied sich in nichtöffentlicher Sitzung für den 52-jährigen Gettorfer, der sich in einem anspruchsvollen Bewerbungsverfahren gegen drei andere Mitbewerber durchgesetzt hatte. Die Stelle war seit Sommer 2020 vakant. Gegen den damaligen Leiter wu...

