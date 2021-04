Testzentrum BBS Rathausmarkt : Zentraler geht's nicht: Das sagen die Testpersonen

Das neue Testzentrum in der Bürgerbegegnungsstätte wurde gut angenommen. Viele Menschen haben sich testen lassen.

Eckernförde | Zentraler geht es nicht: Die Teststation in der Bürgerbegegnungsstätte am Rathausmarkt ist für die Frühaufsteher und Bewohner und Beschäftigten der Innenstadt gedacht. Von 8 bis 10 Uhr testen dort Katharina Piening und Peggy Falkenberg aus der Praxis Prinzenstraße von Dr. Ulf Ratje und hatten gleich am ersten Morgen gut zu tun. Testzentrum BBS: Zen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.