Antigen-Schnelltests : Weiterhin Andrang beim Corona-Testmobil auf dem Exer - viele Urlauberkinder lassen sich testen

Auch Schulkinder müssen sich in den Ferien testen lassen, für sie sind die Antigen-Schnelltests allerdings kostenlos. Erwachsene zahlen am Exer 11,50 Euro.

Eckernförde | Die Corona-Schnelltests auf dem Exer werden weiterhin gut in Anspruch genommen. Zeitweise bilden sich dort längere Warteschlangen. Auch Kinder müssen getestet werden - aber kostenlos Wie auch am vergangenen Donnerstag. Es waren auffällig viele Kinder dabei, die nicht nur ihre Eltern begleiteten, sondern selbst getestet wurden. Das ist deshalb no...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.