Jugend-Tennis : Talente vom TC Blau-Gelb Eckernförde sammeln bei Verbandsmeisterschaften Erfahrung

An den vergangenen beiden Wochenenden wurden in Kiel die Tennis-Verbandsmeisterschaften ausgetragen. Mehrere Talente des TC Blau-Gelb Eckernförde schafften einstellige Ergebnisse.

Kiel/Eckernförde | An den vergangenen beiden Wochenenden wurden in Kiel die Verbandsmeisterschaften im Jugendtennis ausgetragen. In der U10 gewann Stieg Pansegrau vom TC Blau-Gelb Eckernförde seine erste Runde, unterlag dann aber im zweiten Spiel, sodass er über die Trostrunde maximal den fünften Platz erreichen konnte. Diesen sicherte er sich dann aber souverän. Ebe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.