TÖZ Eckernförde : Flirt-Portal und Höflichkeitscoach: Eckernfördes Gründerzentrum feiert Geburtstag

Über 230 Firmen haben hier ihre ersten Schritte gemacht: Im Technik- und Ökologiezentrum (TÖZ) waren Flirt-Portal und Salz-Hersteller ansässig. Jetzt hat das Gründerzentrum Jubiläum gefeiert.

Eckernförde | Der Name mag verwirren: Das Technik- und Ökologiezentrum (TÖZ) in der Marienthaler Straße ist kein Entwicklungslabor für klimafreundliche Technologie, sondern das Gründerzentrum der Stadt Eckernförde. Hier finden Menschen, die den Sprung in die Selbstständigkeit wagen, günstige Raummieten und professionelle Beratung. Mit Verspätung hat das Zentrum nun...

