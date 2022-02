Taufe in der Ostsee : Kirchenkreis lädt zum großen Tauffest an den Eckernförder Strand

5000 Familien werden im Kirchenkreis angeschrieben. Sie können ihre Kinder im August bei einem Fest unter freiem Himmel taufen lassen. Es gibt Live-Musik, einen Imbiss und Spiele – und das alles kostenlos.

Eckernförde | Das hat es in Eckernförde noch nicht gegeben: Der Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde lädt am Sonnabend, 27. August, unter dem Motto „Wunderbar gemacht!“ zu seinem ersten Tauffest direkt am Hauptstrand rund um die Schäferwagenkirche ein. Hier sollen gleich mehrere Taufen im oder am Wasser stattfinden, das Angebot richtet sich besonders an Familien, die...

