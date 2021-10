Bergungsaktion im Hafen : Tauchjunkies und THW Eckernförde setzen schweres Gerät für Lkw-Reifen ein

In einer Gemeinschaftsaktion heben THW Eckernförde, Taucher der Gruppe Tauchjunkies und die Stadtwerke SH alte Autoreifen aus dem Eckernförder Hafen. Sie dienten vermutlich als Fender an Schiffen und gingen über Bord.

Eckernförde | Mit schwerem Gerät rückte am Dienstag das Eckernförder THW mit Kran und Boot am Hafen an. In einer Gemeinschaftsaktion hoben die Helfer in Höhe des Jungfernstiegs und der Schiffbrücke mehrere schwere Lkw-Reifen mit dem Kran aus dem Hafenbecken. Diese hatten Mitglieder der Tauchergruppe „Tauchjunkies“ das Jahr über bei ihren Tauchgängen zur Reinigung de...

