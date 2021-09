Sehestedter Kirche : Farvenspeel spielen moderne, christliche Lieder in St. Peter und Paul

Die Band „Farvenspeel“ tritt in der Sehestedter Kirche auf und spielt moderne christliche Songs in deutscher und englischer Sprache.

Sehestedt | Die Band „Fervenspeel“ gibt am Sonntag, 3. Oktober, um 17 Uhr ein Konzert in der Kirche St. Peter und Paul zu Sehestedt. Mit „Zuversicht“ blicken Farvenspeel in die Zukunft und unter diesem Namen präsentieren Tanja und Carsten Arndt sowie Nadine Timm ein durchweg positives, harmonisches christliches Konzert. Kein musikalischer Gottesdienst Mit f...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.