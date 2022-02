Sonne in Eckernförde : So erlebten Tausende im Ostseebad einen sonnigen Frühlingsstart

Frühlingshafte Temperaturen lockten am Sonnabend und Sonntag große Menschenmassen ins Ostseebad. Im Borbyer Kurpark und im Bürgerpark lockten die Krokusse, in der Innenstadt das erste Eis und am Strand ein Kaffee.

Eckernförde | Raus an die Ostsee und etwas Ablenkung in der frühlingshaften Sonne genießen. Sonnabend und Sonntag machte Eckernförde seinem Ruf als beliebtes Tagesausflugsziel wieder alle Ehre. Schon um die Mittagszeit waren viele Menschen auf den Promenaden, am Strand und am Hafen unterwegs, blieben stehen und genossen den entspannten und warmen Blick in die Sonne...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.