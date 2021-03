Wieder shoppen nach Corona : So kamen die Ladenöffnung und die Rabatte bei den Kunden in der Eckernförder Innenstadt an

Eckernförde glänzt wieder als Einkaufsstadt. Die Geschäfte sind wieder offen und die Kunden nutzen die Angebote.

Eckernförde | Lange Schlange vor C & A in der Kieler Straße - der Grund: radikal reduzierte Preise. „Sieben Teile für 16 Euro“, sagte eine Kundin mit prall gefüllter Einkaufstüte im Weggehen. Die Rabattschlacht tobte und lockte die Kunden an. Auch Sarah Reinhardt und Michael Lührs stellten sich mitten in der Fußgängerzone an und nahmen Wartezeiten in Kauf....

