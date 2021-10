Fussball-Oberliga Nord : TSV Altenholz und Eckernförder SV trennen sich im Derby 1:1

Der Eckernförder SV hat im Derby beim TSV Altenholz in der Fußball-Oberliga Nord zwar zwei Punkte liegengelassen. Dennoch verzeichnete der ESV einen Erfolg: Das 1:1 reichte für die Qualifikation zum Hallenmasters.

Altenholz | Am Ende des Tages waren beide Trainer irgendwie zufrieden, aber doch irgendwie auch nicht. Das 1:1 (0:1) zwischen dem TSV Altenholz und dem Eckernförder SV in der Fußball-Oberliga Nord hatte vor allem für den ESV allerdings einen großen Wert: Das Remis reichte dem Team von Coach Maik Haberlag zum Erreichen des Hallenmasters am 8. Januar 2022 in Kiel. ...

