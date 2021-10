Fussball-Oberliga Nord : TSV Altenholz hat SV Frisia 03 Risum-Lindholm zu Gast

Der TSV Altenholz hat mit dem Duell gegen Frisia Risum-Lindholm ein wichtiges Spiel vor der Brust. Vor zwei Wochen verlor das Team von Trainer Volkmar Meyer das Hinspiel mit 0:1.

Altenholz | Der Auftritt beim Punktgewinn im Derby gegen den Eckernförder SV am vergangenen Wochenende war ein Schritt in die richtige Richtung, den nächsten wollen die Oberliga-Fußballer des TSV Altenholz am Sonnabend, 15. Oktober, gehen. Um 14 Uhr ist zum Start in die Rückrunde der SV Frisia 03 Risum-Lindholm zu Gast beim Team von Volkmar Meyer. Personelle S...

