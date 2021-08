Fussball-Kreispokal Kiel : TSV Altenholz zeigt im Elfmeterschießen Nerven und fliegt gegen SVE Comet Kiel raus

Die Oberliga-Fußballer mussten in ihren Pokalspielen Sonntag und Mittwoch jeweils in die Verlängerung gehen. Das kostete Kraft und die nötige Konzentration. So zielten drei Altenholzer gegen den SVE Comet Kiel vorbei.

Kiel | Nun ist es also doch passiert: Fußball-Oberligist TSV Altenholz musste im Kieler Kreispokal die Segel streichen. Im Viertelfinale unterlag die Mannschaft, die aktuell von Dennis Polenkowski betreut wird, dem ambitionierten Landesligisten SVE Comet Kiel mit 4:5 (1:1, 2:2) nach Elfmeterschießen. Bereits am vergangenen Sonntag waren die Randkieler erst i...

