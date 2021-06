Leichtathletik : Adia Budde weiter in Topform – Fünfte DM-Qualifikation im fünften Wettkampf

Die 15-jährige Leichtathletin des TSV Altenholz schaffte am Mittwochabend in Pinneberg in ihrem ersten Hindernislauf direkt die Norm für die Deutsche Meisterschaft. Jetzt steht die U20-Landesmeisterschaft an.

Pinneberg/Altenholz | Sie bleibt einfach eine sagenhafte Allrounderin. Leichtathletin Adia Budde vom TSV Altenholz ist in vielen Disziplinen so gut, dass sie in ihrer Altersklasse zur Landesspitze gehört. Am Mittwochabend kam bei der 15-Jährigen eine weitere Disziplin hinzu, in der sie ebenfalls sofort überzeugte und sogar die Norm für die Deutschen Meisterschaften um Läng...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.