Leichtathletik : Altenholzerinnen in Topform: Zwei Titel für Adia Budde, einer für Marie-Luise Lauterbach

In allen Disziplinen, in denen die Altenholzerinnen in Lübeck gemeldet hatten, gewannen sie auch den Titel. Adia Budde fehlten über die 2000-Meter-Hindernis nur drei Sekunden zur Landesbestleistung.

