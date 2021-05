Start in die Sommersaison : TC Blau-Gelb Eckernförde bietet Tennis für Neueinsteiger an

Am 15. Mai können Interessierte sich zum kostenlosen Schnuppertraining anmelden.

Eckernförde | Der TC Blau-Gelb Eckernförde bietet allen Interessierten zum Start in die Sommersaison am Sonnabend (15. Mai) in der Zeit von 12 bis 15 Uhr auf der Anlage am Lützowweg im Rahmen der Aktion „Deutschland spielt Tennis“ die Gelegenheit, die Attraktivität des Tennissports zu erleben und das vielseitige Angebot des Vereins bei einem kostenlosen Probetraini...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.