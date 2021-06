Seit Monaten in der Bucht : Ein Seehund besucht den Eckernförder Strand

Beim morgendlichen Bad in der Ostsee bemerkte Susanne Stender plötzlich einen Seehund auf der Buhne. Das Tier wusste, was sich gehörte, hielt es sich doch vorschriftsmäßig am Hundestrand auf.

Eckernförde | Das war ein unverhoffter Besuch: Als Susanne Stender mit einer Freundin am Montagmorgen am Eckernförder Strand badete, bewegte sich plötzlich ein Stein an der Buhne auf Höhe des Hundestrandes. Tatsächlich handelte es sich um einen Hund – um einen Seehund, der sich in der Morgensonne räkelte und sich von den Schwimmerinnen nicht stören ließ. Weiterl...

