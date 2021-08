Offenes Atelier in Osterby : Jede Keramikschüssel hat ihre eigene Geschichte

Susanne Juliette Koch in Osterby beteiligt sich an der landesweiten Aktion Sommerateliers am 14./15. August.

Osterby | Bei der Sommerausstellung in Osterby wird es in diesem Jahr viel Tuch und Ton geben. Susanne Juliette Koch sitzt auf einer Bank vor ihrem Atelier. Neben sich ihre „sinnliche Bonbonniere“ aus Keramik: „Zu der gibt es sogar eine Geschichte. Die hatte ich mit auf einer Ausstellung in der Nähe von Sonderburg und dann kam der Galerist ganz aufgeregt zu mir...

