Sturmnacht in Eckernförde : EZ-Austräger Dominik Landmann macht die Nacht zum Tage: Worauf es in der Sturmnacht ankommt

Sturm und Regen und Orkanböen - die Nacht von Freitag auf Sonnabend wird mehr als ungemütlich. Mittendrin Zeitungsausträger wie Dominik Landmann aus Eckernförde. Er kümmert sich um vier Bezirke.

Eckernförde | Sturmnacht, Orkanböen, Regenschauer – schlimmer geht's nicht. Wer die Nacht im Bett verbringen kann, ist fein raus, was aber machen diejenigen, die in der Nacht zu Sonnabend draußen auf der Straße sind? So wie die Zeitungsausträger. Echte Nachtarbeiter, diesmal unter erschwerten Bedingungen, schließlich werden Böen bis zu 150 km/h vorausgesagt. Dom...

