Stromausfall im Wohld : Erdkabel der SH Netz wird bei Tiefbauarbeiten beschädigt

Bei Tiefbauarbeiten wurde ein Erdkabel beschädigt. Techniker konnten nach zehn Minuten für die meisten Haushalte in Schwedeneck und Dänischenhagen den Strom anschließen. Bei Dänisch-Nienhof helfen Generatoren aus.

Schwedeneck | Bei Tiefbauarbeiten durch eine Fremdfirma kam es am Dienstag gegen 12.30 Uhr zur Beschädigung an einem Erdkabel der SH Netz. Infolgedessen fiel der Strom in Teilen von Dänischenhagen und Schwedeneck aus, wie die SH Netz mitteilt. Lesen Sie auch: Stromausfall an der Schlei – Bagger reißt 20.000 Volt-Leitung durch Es kommt leider immer wieder vor, ...

