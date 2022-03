Glätteunfall in Kosel : Schulbus mit 30 Kindern rutscht in Straßengraben - kein Kind schwer verletzt

Aufgrund der glatten Fahrbahn ist am Freitagmorgen ein Schulbus mit 30 Kindern in den Graben gerutscht. Ein Notarzt hat alle Kinder untersucht - schwer verletzt wurde niemand.

Kosel | Auf eisglatter Fahrbahn ist am Freitagmorgen ein Schulbus in Kosel in den Straßengraben gerutscht. Der Unfall ereignete sich gegen 7 Uhr im Ornumer Weg. 30 Schulkinder saßen im Bus, keines wurde schwer verletzt Der Schulbus war mit 30 Kinder besetzt. Alle Kinder konnten sich selbstständig aus dem Bus befreien, keines der Kinder wurde schwer verl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.