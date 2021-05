Eckernförde : Strandbar eröffnet: Eckernförder Pils mit den Füßen im Sand

In diesem Jahr passiert eine ganze Menge am Strand: Umkleidekabinen, Calisthenics-Park, Aktivstrand – und die Strandbar vorweg. Am Freitag wurde die neue Gastronomie eröffnet und von den Gästen schon gut angenommen.

Eckernförde | Darauf haben viele Eckernförder gewartet: Am Freitag hat die Strandbar des Brauhauses „Land in Sicht“ auf Höhe der Stadthalle eröffnet. Und gleich waren viele Stühle und Liegen belegt. Die Sonne im Gesicht und die Füße im Sand, der Blick auf die Ostsee gerichtet und ein Eckernförder Pils in der Hand – „Top!“, sagten die Urlauber Ilona und Michael Nico...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.