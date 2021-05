Brauhaus „Land in Sicht“ : Strandbar Eckernförde öffnet noch diese Woche

Die Außengastronomie auf Höhe der Stadthalle bietet an sieben Tagen die Woche von 12 bis 22 Uhr Getränke und Snacks.

Eckernförde | Es tut sich was am Strand vor der Stadthalle: Noch in dieser Woche soll die neue Strandbar ihren Betrieb aufnehmen. „Geplant ist die Eröffnung für Freitag um 12 Uhr“, sagt Rajas Thiele-Stechemesser, der zusammen mit seiner Frau Francis in Zukunft das Brauhaus „Land in Sicht“ in den Räumen des Stadthallen-Restaurants inklusive der Strandbar betreibt. „...

