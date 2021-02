Storchquartier in Ascheffel : Der Storch ist wieder da

Jedes Jahr blicken die Ascheffeler gespannt auf das Dach der ehemaligen Meierei: Wann kommt ihr Storch zurück?

Ascheffel | So früh wie in diesem Jahr ließ sich der Storch in Ascheffel selten blicken. Bereits am vergangenen Donnerstag, 18. Februar, wurde er morgens erstmals in seinem Nest beobachtet. Bereits am 18. Februar hat Inge Rehbehn ihn entdeckt Wie in all den Jahren z...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.