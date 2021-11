182.000 Euro für WC-Häuschen : Steuerzahlerbund kritisiert Eckernförde: „Designer-Toilette zum Luxuspreis“

Eckernförde steht im Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes. Im Fokus dabei: Die hohen Kosten von 182.000 Euro für ein WC-Häuschen am Borbyer Ufer. Ein verkleideter Sanitärcontainer für 30.000 Euro hätte es auch getan.

Eckernförde | Auf diese Erwähnung und Hervorhebung hätten die Verantwortlichen in Eckernförde sicher gerne verzichtet: „Designer-Toilette zum Luxuspreis“ hat der Bund der Steuerzahler Schleswig-Holstein in seinem am Dienstag erschienenen Schwarzbuch „Die öffentliche Verschwendung 2021/22" den Bau von zwei Unisex-Toiletten am Borbyer Ufer überschrieben. 182.000 Euro...

