Eckernförde : Buchhandlung am Gänsemarkt heißt jetzt „Libelli“

Buchhändlerin Stephanie Schulz-Jander führt gemeinsam mit ihrem Mann Torsten Schwartz drei Buchhandlungen im Kreis. Dazu gehört auch die Buchhandlung am Gänsemarkt, die jetzt „Libelli“ heißt.

Eckernförde | Eine eigene Buchhandlung, das war lange ihr Traum. Dass es dann in kurzer Zeit gleich drei werden, hatte Stephanie Schulz-Jander nicht geplant, aber genauso ist es jetzt gekommen: Nach der „Buchhandlung im Wohld“ in Altenholz vor drei Jahren und der „Buchhandlung am Gänsemarkt“ in Eckernförde im Frühjahr 2021 ist nun die Übernahme der Bücherstube Iwer...

