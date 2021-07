Konzert in Eckernförde : Markus Jan Weber und Jörg Miegel: Musikalisches „blind date“ im Spieker

Es "droht" ein musikalischer Leckerbissen: Zwei bisher persönlich nicht miteinander bekannte Profi-Musiker wagen sich am Dienstagabend gemeinsam auf die Bühne des Eckernförder Hafen-Clubs.

Eckernförde | Der Dienstagabend im „Spieker“ gehört Markus Jan Weber. Seine Auftritte um 20 Uhr stehen unter dem Motto „Traummelodien am Steinway“. Das wird auch am Dienstag, 20. Juli, so sein, seine Fangemeinde schwört darauf. „Ein hervorragender Pianist an einem großartigen Instrument. Markus verwöhnt uns am Pianoabend wieder mit den schönsten Melodien, Filmmusik...

